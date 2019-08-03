Вратарь «Манчестер Сити» Браво приобрёл дома для пострадавших от пожара в Чили

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Чилийский голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво купил несколько домов для пострадавших от пожара на его родине в 2017 году.

«У моего внука брали интервью после пожара, он сказал, что хотел бы футболку Клаудио. После этого Браво связался с нами и сказал, что презентует ему футболку — и вдобавок дом. До помощи Клаудио я был убит и думал, что у нас никогда уже не будет своего дома. Это была помощь с небес. Впоследствии нас навестила его жена, Карла Пардо, со своими детьми. Она хотела посмотреть, как мы устроились в новом доме. Они были очень добры. Ещё они пригласили моего внука и его отца на футбольный матч сборной Чили», — цитирует одного из пострадавших Daily Mail.

В 2017 году в результате пожаров в Чили погибли 11 человек, было разрушено порядка трёх тысяч зданий и сгорело более 400 тыс. гектаров леса.

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