Эксперт оценил предстоящий матч «Зенит» — «Краснодар»

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с ФАН оценил предстоящий матч «Зенит» — «Краснодар» в четвёртом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Безусловно, это центральный матч тура. Для «Зенита» встреча с «Краснодаром» станет первой, в которой предстоит сыграть с конкурентом: всё-таки на старте у команды Сергея Семака были соперники, которые, при всём уважении, несколько уступают в классе», — заявил он.

Стрепетов рассчитывает, что обе команды будут играть на победу, на встречных курсах.

Как добавил эксперт, для «Краснодара» матч очень важен, поскольку следующую встречу команда проведёт с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.

Ранее Nation News сообщало, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал использование системы видеопомощи судьям (VAR) в матче с «Краснодаром».