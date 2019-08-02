Широков высказался о причинах перехода Малкома из «Барселоны» в «Зенит»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Роман Широков высказал мнение о переходе в команду бразильского нападающего каталонской «Барселоны» Малкома.

«Неожиданный трансфер Малкома — всё-таки не каждый день игроки из «Барселоны» переходят в «Зенит» и вообще в российский чемпионат», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Информация о том, отметил он, что ключевым моментом в решении Малкома перейти в «Зенит» стала финансовая сторона вопроса, лишь отчасти правдива.

«Естественно, не без этого, но в «Барселоне» у него было мало игровой практики, а сидеть под Лионелем Месси — невесёлая перспектива», — добавил эксперт.

Предыдущим клубом Малкома была каталонская «Барселона», за которую он забил четыре мяча и отдал две голевые передачи в 24 матчах.

Ранее гендиректор «Зенита» рассказал о стоимости трансфера Малкома.