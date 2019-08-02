Широков высказался о причинах перехода Малкома из «Барселоны» в «Зенит»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Роман Широков высказал мнение о переходе в команду бразильского нападающего каталонской «Барселоны» Малкома.
Широков высказался о причинах перехода Малкома из «Барселоны» в «Зенит»
  • ©fc-zenit.ru

«Неожиданный трансфер Малкома — всё-таки не каждый день игроки из «Барселоны» переходят в «Зенит» и вообще в российский чемпионат», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Информация о том, отметил он, что ключевым моментом в решении Малкома перейти в «Зенит» стала финансовая сторона вопроса, лишь отчасти правдива.

«Естественно, не без этого, но в «Барселоне» у него было мало игровой практики, а сидеть под Лионелем Месси — невесёлая перспектива», — добавил эксперт.

Предыдущим клубом Малкома была каталонская «Барселона», за которую он забил четыре мяча и отдал две голевые передачи в 24 матчах.

Ранее гендиректор «Зенита» рассказал о стоимости трансфера Малкома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить