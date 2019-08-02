В Китае хоккеисты устроили массовую драку во время матча

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В Китае во время матча Национальных молодёжных игр произошла драка между хоккеистами команд Шэньчжэня и Гонконга.
В Китае хоккеисты устроили массовую драку во время матча
  • РИА Новости

В сети опубликовано видео, как игроки коллектива из Шэньчжэня избивают соперников. 

В какой-то момент два хоккеиста избивали соперника, который не оказывал никакого сопротивления.

Отмечается, что Китайская федерация хоккея провела расследование и дисквалифицировала трёх игроков из Шэньчжэня.

Ранее сообщалось, что футболист лондонского «Арсенала» Сеад Колашинац отбился от вооружённых преступников.

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