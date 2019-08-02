В Китае хоккеисты устроили массовую драку во время матча

В Китае во время матча Национальных молодёжных игр произошла драка между хоккеистами команд Шэньчжэня и Гонконга.

РИА Новости

В сети опубликовано видео, как игроки коллектива из Шэньчжэня избивают соперников. В какой-то момент два хоккеиста избивали соперника, который не оказывал никакого сопротивления. Отмечается, что Китайская федерация хоккея провела расследование и дисквалифицировала трёх игроков из Шэньчжэня. Ранее сообщалось, что футболист лондонского «Арсенала» Сеад Колашинац отбился от вооружённых преступников. Things got very ugly in a Wednesday clash between Hong Kong and Shenzhen at the National Youth Games in Chengde, China #hockeyfightpic.twitter.com/8P6QdjUa5T — HockeyTroll.ca (@Hockeytroll_ca) August 1, 2019