Футболист сборной Бразилии Дани Алвес продолжит карьеру в «Сан-Паулу»
- Reuters
Как сообщает Twitter клуба, контракт с игроком рассчитан до декабря 2022 года.
Алвес покинул французский ПСЖ по окончании прошлого сезона. За свою карьеру он также выступал за испанские «Севилью» и «Барселону», а также за итальянский «Ювентус». На счету футболиста 115 матчей и восемь голов за сборную Бразилии.
Он является рекордсменом по числу завоёванных трофеев в истории. Бразилец девять раз выигрывал национальные чемпионаты, семь раз — национальные Кубки и Суперкубки, трижды — Лигу чемпионов, дважды — Кубок УЕФА, четырежды Суперкубок УЕФА и трижды клубный чемпионат мира. В составе сборной футболист дважды завоевал Кубок Америки и Кубок конфедераций.
Ранее сообщалось, что Алвес ищет новый клуб через Instagram.
#DaniEstáAqui, com contrato até dezembro de 2022! 🇾🇪— São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 1, 2019
Saiba mais sobre o tricolor @DaniAlvesD2: https://t.co/ncjPyL9jwopic.twitter.com/rdrYKXO65A