Футболист сборной Бразилии Дани Алвес продолжит карьеру в «Сан-Паулу»

Бразильский футбольный клуб «Сан-Паулу» объявил о трансфере 36-летнего защитника Дани Алвеса.

Как сообщает Twitter клуба, контракт с игроком рассчитан до декабря 2022 года.

Алвес покинул французский ПСЖ по окончании прошлого сезона. За свою карьеру он также выступал за испанские «Севилью» и «Барселону», а также за итальянский «Ювентус». На счету футболиста 115 матчей и восемь голов за сборную Бразилии.

Он является рекордсменом по числу завоёванных трофеев в истории. Бразилец девять раз выигрывал национальные чемпионаты, семь раз — национальные Кубки и Суперкубки, трижды — Лигу чемпионов, дважды — Кубок УЕФА, четырежды Суперкубок УЕФА и трижды клубный чемпионат мира. В составе сборной футболист дважды завоевал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

Ранее сообщалось, что Алвес ищет новый клуб через Instagram.