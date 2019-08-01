Чернов рассказал, что эмоционально отреагировал на свой уход из ЦСКА

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов высказал мнение о своём переходе в самарский клуб из московского ЦСКА.

«Какие тут могут быть обиды? В ЦСКА отличный коллектив, но хочется уже играть. Я и «Крылья» можем друг другу помочь. Конечно, немного грустно — всегда знал, что вернусь к ребятам и всех увижу, а сейчас чуть слезу не пустил, когда со всеми прощался», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

23-летний защитник является воспитанником ЦСКА, и дебютировал за основную команду в 2014 году. В общей сложности он сыграл в 20 матчах за армейцев. Предыдущие два сезона он провёл в арендах — в «Енисее» и в «Урале».

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» потратили €500 тысяч на трансфер футболиста ЦСКА Чернова.