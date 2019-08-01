Базаревич о пропуске Мозговым ЧМ: к сожалению, всё так, как мы и предполагали

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал информацию, что Тимофей Мозгов не сыграет за национальную команду на чемпионате мира по баскетболу 2019 года в Китае.

«Тимофей с его агентом позвонили мне сразу, как только вышли от врачей. К сожалению, всё так, как мы и предполагали. Медицинский вердикт таков: прогресс есть, но к командным тренировкам игрок пока приступить не может, ему нужно ещё минимум две-три недели», — приводит слова Базаревича пресс-служба Российской федерации баскетбола.

32-летний баскетболист за прошедший сезон не сыграл ни одного матча. В январе он перенёс операцию на колене.

Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

Ранее стало известно, что Мозгов не сыграет за сборную России по баскетболу на чемпионате мира.