Базаревич о пропуске Мозговым ЧМ: к сожалению, всё так, как мы и предполагали
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- РИА Новости
«Тимофей с его агентом позвонили мне сразу, как только вышли от врачей. К сожалению, всё так, как мы и предполагали. Медицинский вердикт таков: прогресс есть, но к командным тренировкам игрок пока приступить не может, ему нужно ещё минимум две-три недели», — приводит слова Базаревича пресс-служба Российской федерации баскетбола.
32-летний баскетболист за прошедший сезон не сыграл ни одного матча. В январе он перенёс операцию на колене.
Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября в восьми городах Китая. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.
Ранее стало известно, что Мозгов не сыграет за сборную России по баскетболу на чемпионате мира.