Самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников поделился впечатлениями от введения в Международный зал теннисной славы, расположенный в американском Ньюпорте.

«Сложно описать, что творилось у меня на душе. Это за гранью простого человеческого понимания. Тут надо просто знать, через что я прошёл в течение карьеры, чтобы примерно представить, насколько мне важно такое признание», — приводит слова Кафельникова «Советский спорт».

Он отметил, что сложно сравнивать введение в Зал славы с победами на турнирах серии Большого шлема или Олимпиаде.

«В мире не так много чемпионов «Шлемов». И ещё меньше — олимпийских чемпионов. Но далеко не все из них входят в Зал славы», — добавил прославленный теннисист.

Кафельников выступал на профессиональном уровне с 1992 по 2003 год. Он является первым российским теннисистом, выигравшим турнир серии Большого шлема в одиночном разряде. В его активе две победы на самых престижных теннисных турнирах — в 1996 году Кафельников выиграл «Ролан Гаррос», а в 1999-м — Australian Open. Он также является чемпионом Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.

В период с мая по июнь 1999 года Кафельников возглавлял мировой рейтинг теннисистов.

Ранее Кафельников высказал мнение, что Шараповой трудно найти мотивацию.