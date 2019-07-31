Дзюба и Шомуродов претендуют на звание лучшего футболиста июля в РПЛ

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Определились претенденты на звание лучшего футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) в июле.

Список претендентов опубликован на официальном сайте РПЛ.

На звание претендуют голкипер «Рубина» Юрий Дюпин, форвард «Зенита» Артём Дзюба, нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, полузащитник «Ростова» Алексей Ионов и его одноклубник Эльдор Шомуродов.

В июле Дюпин отстоял две игры на ноль и пропустил всего один мяч за три матча. Дзюба отметился двумя голами и двумя результативными передачами. На счету Соболева три гола и один голевой пас, у Ионова — два забитых мяча и одна передача, у Шомуродова — два гола и один пас.

Ранее в РФС рассказали об использовании системы VAR в матчах следующего тура РПЛ.

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