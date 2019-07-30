«Зенит» ответил на шутку «Рубина» по поводу Сутормина

Петербургский футбольный клуб «Зенит» отреагировал на шутку казанского «Рубина», связанную с полузащитником сине-бело-голубых Алексеем Суторминым.

В Twitter казанского клуба было опубликовано видео презентации полузащитника Алексея Сутормина, который перешёл в казанский «Рубин» из «Оренбурга» в конце июня, а уже через десять дней подписал контракт с «Зенитом».

Сотрудники «Рубина» вынесли на сцену картонную фигуру игрока.

«Зенит» ответил на это фотографией манекена, который на тренировке сбил нападающий команды Антон Заболотный, с подписью: «Махнёмся не глядя?»

В прошлом сезоне футболист сыграл 31 матч во всех турнирах в составе «Оренбурга», забил девять мячей и отдал два результативных паса.

Ранее Сутормин рассказал подробности своего перехода из «Рубина» в «Зенит».