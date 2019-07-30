«Зенит» ответил на шутку «Рубина» по поводу Сутормина
В Twitter казанского клуба было опубликовано видео презентации полузащитника Алексея Сутормина, который перешёл в казанский «Рубин» из «Оренбурга» в конце июня, а уже через десять дней подписал контракт с «Зенитом».
Сотрудники «Рубина» вынесли на сцену картонную фигуру игрока.
«Зенит» ответил на это фотографией манекена, который на тренировке сбил нападающий команды Антон Заболотный, с подписью: «Махнёмся не глядя?»
В прошлом сезоне футболист сыграл 31 матч во всех турнирах в составе «Оренбурга», забил девять мячей и отдал два результативных паса.
Ранее Сутормин рассказал подробности своего перехода из «Рубина» в «Зенит».
Махнемся не глядя? pic.twitter.com/lsqW0xLOYC— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) July 30, 2019