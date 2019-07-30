Прокуратура обвинила экс-функционера FINA в организации заказного убийства 20-летней давности
- Reuters
Как сообщает Reuters, Дьярфаш обвиняется в подстрекательстве к убийству венгерского медиамагната Яноша Феньо, застреленного в Будапеште в феврале 1998 года.
Отмечается, что поводом для действий экс-функционера FINA стала конкуренция с убитым.
Исполнитель убийства в 2017 году был приговорён к пожизненному заключению.
Ранее сообщалось, что бразильская полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании.