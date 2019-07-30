Прокуратура обвинила экс-функционера FINA в организации заказного убийства 20-летней давности

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Венгерская прокуратура предъявила обвинение бывшему вице-президенту Международной федерации плавания (FINA) Тамашу Дьярфашу в организации заказного убийства, которое было совершено более 20 лет назад.
Прокуратура обвинила экс-функционера FINA в организации заказного убийства 20-летней давности
  • Reuters

Как сообщает Reuters, Дьярфаш обвиняется в подстрекательстве к убийству венгерского медиамагната Яноша Феньо, застреленного в Будапеште в феврале 1998 года.

Отмечается, что поводом для действий экс-функционера FINA стала конкуренция с убитым.

Исполнитель убийства в 2017 году был приговорён к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что бразильская полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании.

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