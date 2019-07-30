Алиса Знарок заявила, что не влияла на решение Панарина выбрать «Рейнджерс»

Спутница российского хоккеиста Артемия Панарина Алиса Знарок рассказала подробности его перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Само это слово — «каблук» — настолько дебильное... И на самом деле оно задело больше меня, а не Тёму. Вообразили роковую женщину, которая якобы за него все решила. Это бред. Откуда люди вообще знают, какие у нас отношения? У каждого своя жизнь: если приятно быть «каблуком» и вы счастливы от этого, то почему нет? Но это точно не в Тёмином случае. «Каблук» скорее я, а не он», — приводит слова Знарок РИА Новости.

Она отметила, что, когда Панарин спросил у неё, куда ему лучше перейти, в «Рейнджерс» или «Колорадо Эвеланш», она посоветовала ему команду из Денвера.

«На что он сказал: «Давай ещё подумаем». Я спросила, что говорит ему сердце, и он ответил: «Нью-Йорк», — добавил она.

27-летний Панарин покинул «Коламбус Блю Джекетс» в качестве неограниченно свободного агента и подписал семилетнее соглашение с «Рейнджерс», сделавшее его самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.

В прошлом сезоне он сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 87 очков (29 + 58). В десяти поединках плей-офф Панарин забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Никита Гусев подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси».