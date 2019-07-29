Шалимов прокомментировал работу VAR в матче ЦСКА — «Локомотив»

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Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал работу судей с системой видеопомощи арбитрам (VAR) в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Локомотивом».
Шалимов прокомментировал работу VAR в матче ЦСКА — «Локомотив»
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«По первому моменту, как уже говорил, судьям надо разобраться, что считается игрой рукой, а что нет. Все эти многочисленные трактовки ситуацию только усложняют», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что если судьям подобные моменты могут быть понятны, то обычные зрители, тренеры и футболисты, которым никто ничего не объясняет, могут запутаться в трактовках некоторых эпизодов.

«По второму моменту, когда Безбородов в итоге назначил пенальти, всё проще. VAR явно помогла разобраться. Это явно пенальти, когда сбили Чалова. Раздражение тут будет вызывать разве что то, что выяснение обстоятельств момента затянулось. А по самому нарушению правил вопросов нет», — сказал Шалимов.

ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 1:0. Единственный мяч был забит с пенальти, назначенного после использования VAR.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что при использовании VAR надо смотреть все спорные моменты.

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