Шалимов высказался о возможном увольнении Кононова из «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов ответил на вопрос, стоит ли отправлять в отставку главного тренера команды Олега Кононова.

«Требования болельщиков понятны, но на эмоциях нельзя делать такие шаги, потому что эмоции уже бывали, а увольнение всегда — это прежде всего назначение», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

По его мнению, руководство должно защищать тренера, которого выбрало, чем оно и занимается. Эксперт также отметил, что красно-белых покинули много игроков, а необходимые новички ещё не появились.

«Надо смотреть, когда возьмут новичков. С другой стороны, просвета в игре, вне зависимости от новичков, не видно», — сказал Шалимов.

В первых трёх турах Российской премьер-лиги «Спартак» набрал четыре очка, победив «Сочи» (1:0), сыграв вничью с «Ростовом» (2:2) и уступив «Тамбову» (0:2).

Ранее агент Дмитрий Селюк рассказал, почему разочаровался в главном тренере «Спартака» Олеге Кононове.