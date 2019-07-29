Агент футболиста «Боруссии» Филиппа опроверг слухи о возможном переходе в «Динамо»
- ©Elmar Kremser/SVEN SIMON
- globallookpress.com
«Ведётся много переговоров, но про «Динамо» я слышу впервые», — цитирует Стипича Sport24.
По его словам, к форварду проявляют интерес клубы из Германии, Италии, Испании и Англии.
Филипп выступает за «Боруссию» с 2017 года. В его активе 11 забитых мячей и восемь голевых передач в 51 матче.
Ранее сообщалось, что «Динамо» сделало предложение «Боруссии» по трансферу Филиппа.