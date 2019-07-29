Агент футболиста «Боруссии» Филиппа опроверг слухи о возможном переходе в «Динамо»

Агент нападающего дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа Гордон Стипич опроверг информацию о возможном трансфере своего клиента в московское «Динамо».

«Ведётся много переговоров, но про «Динамо» я слышу впервые», — цитирует Стипича Sport24.

По его словам, к форварду проявляют интерес клубы из Германии, Италии, Испании и Англии.

Филипп выступает за «Боруссию» с 2017 года. В его активе 11 забитых мячей и восемь голевых передач в 51 матче.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сделало предложение «Боруссии» по трансферу Филиппа.