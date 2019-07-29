Агент Селюк рассказал, почему разочаровался в главном тренере «Спартака» Кононове
- РИА Новости
«Как специалист Кононов неплох. Знающий. Но в «Спартаке» этого мало… Я же разочаровался в Кононове после того, как красно-белые не взяли бесплатно Каборе! Я за него даже комиссию не просил, думал, пусть Шарль заработает», — цитирует агента «Советский спорт».
По его мнению, у Кононова не хватило характера продавить кандидатуру Каборе в беседе с руководством, хотя специалист был знаком с возможностями хавбека ещё по «Краснодару».
«Каборе стал бы лидером этого «Спартака», связал бы оборону и атаку, а они взяли какого-то Малкольма Баду», — добавил Селюк.
У Каборе истёк контракт с «Краснодаром» по окончании прошлого сезона. Он выступал за южный коллектив с 2016 года. За это время он провёл в составе «быков» 123 игры, забил два мяча и сделал три результативные передачи. 12 июля московское «Динамо» объявило о подписании контракта с игроком.
Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за футболиста АЗ Гуса Тиля €10—15 млн.