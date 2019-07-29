Агент Селюк рассказал, почему разочаровался в главном тренере «Спартака» Кононове

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, почему разочаровался в главном тренере московского «Спартака» Олеге Кононове.

«Как специалист Кононов неплох. Знающий. Но в «Спартаке» этого мало… Я же разочаровался в Кононове после того, как красно-белые не взяли бесплатно Каборе! Я за него даже комиссию не просил, думал, пусть Шарль заработает», — цитирует агента «Советский спорт».

По его мнению, у Кононова не хватило характера продавить кандидатуру Каборе в беседе с руководством, хотя специалист был знаком с возможностями хавбека ещё по «Краснодару».

«Каборе стал бы лидером этого «Спартака», связал бы оборону и атаку, а они взяли какого-то Малкольма Баду», — добавил Селюк.

У Каборе истёк контракт с «Краснодаром» по окончании прошлого сезона. Он выступал за южный коллектив с 2016 года. За это время он провёл в составе «быков» 123 игры, забил два мяча и сделал три результативные передачи. 12 июля московское «Динамо» объявило о подписании контракта с игроком.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за футболиста АЗ Гуса Тиля €10—15 млн.