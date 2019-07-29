Агент Селюк: уровень футболиста «Тамбова» Гогуа — добротный клуб АПЛ
- @fctambov68
«Основной игрок добротного клуба английской премьер-лиги — это его уровень. Очень хорошо знаю Эрика Байи из «Манчестер Юнайтед» — так Гогуа ничем не хуже», — цитирует агента «Советский спорт».
Он также выразил мнение, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) Гогуа уже готов выступать за такие команды, как ЦСКА и «Локомотив».
«Купленные этими командами Звонимир Шарлия или Мурило точно не сильнее», — заявил Селюк.
Гогуа дебютировал за «Тамбов» в матче третьего тура чемпионата России с московским «Спартаком». В этой игре ивуариец забил один мяч, помог своей команде победить со счётом 2:0 и был признан лучшим игроком встречи.
Ранее экс-футболист Владислав Радимов с иронией отреагировал на поражение «Спартака» от «Тамбова».