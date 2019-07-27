В Москомспорте рассказали о подготовке к ЧЕ по пляжному волейболу

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Глава Москомспорта Алексей Кондаранцев рассказал о подготовке столицы к проведению чемпионата Европы по пляжному волейболу.
В Москомспорте рассказали о подготовке к ЧЕ по пляжному волейболу
  • © Georg Wendt/dpa
  • globallookpress.com

«В «Лужниках» будет проведена небольшая реконструкция, после чего арена, успешно принявшая пляжный футбол, откроется для волейболистов. Уверен в том, что и волейбольные соревнования вызовут интерес и положительные эмоции как у участников, так и у зрителей», — заявил Кондаранцев.

Соревнования чемпионата Европы по пляжному волейболу пройдут с 5 по 11 августа, а с 14 по 18 августа Москва примет этап Мирового тура по пляжному волейболу.

Ранее сообщалось, что Макрогузова и Холомина выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Португалии.

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