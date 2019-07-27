В РФС уверены, что Россия способна провести лучший ЧМ по пляжному футболу в истории

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Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев выразил уверенность, что России по силам провести лучший чемпионат мира по пляжному футболу в истории.
В РФС уверены, что Россия способна провести лучший ЧМ по пляжному футболу в истории
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«Европейский отборочный турнир чемпионата мира 2019 года был генеральной репетицией чемпионата мира, потому что уже в конце августа мы должны сдать заявочное досье на 2021 год, конечно же, здесь любая ошибка организаторов могла негативно сказаться», — приводит слова Алаева ТАСС.

Он отметил, что, по его мнению, квалификационный турнир прошёл идеально.

«Тот самый случай, когда и спортивный результат порадовал, и организационные вопросы, особенно последние два дня — это было что-то потрясающее», — добавил функционер.

Европейская квалификация к чемпионату мира по пляжному футболу 2019 года прошла 19—27 июля в «Лужниках». Победителем турнира стала сборная России, обыгравшая в финале команду Италии со счётом 7:1.

Ранее сообщалось, что определились все участники финальной стадии ЧМ по пляжному футболу от Европы.

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