Сборная России выиграла медальный зачёт юношеского олимпийского фестиваля в Баку

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте на Европейском юношеском олимпийском фестивале 2019 года, который прошёл в азербайджанском Баку.

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По итогам шести дней соревнований российские спортсмены завоевали 66 наград — 28 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовую. Второе место в медальном зачёте заняла команда Великобритании — 11 золотых, 12 серебряных и 2 бронзовые. Тройку замкнула сборная Турции — 11 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых наград. Ранее сообщалось, что определились все участники финальной стадии ЧМ по пляжному футболу от Европы.