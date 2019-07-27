Сборная России выиграла медальный зачёт юношеского олимпийского фестиваля в Баку
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По итогам шести дней соревнований российские спортсмены завоевали 66 наград — 28 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовую.
Второе место в медальном зачёте заняла команда Великобритании — 11 золотых, 12 серебряных и 2 бронзовые. Тройку замкнула сборная Турции — 11 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых наград.
Ранее сообщалось, что определились все участники финальной стадии ЧМ по пляжному футболу от Европы.