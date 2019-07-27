Джикия: «Спартак» проигрывает и выигрывает вместе

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение своей команды от «Тамбова» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У всех, кто приехал поддержать нас, прошу прощения за такой результат. Обидно и досадно, что проиграли. Контролировали игру, но пропустили со стандарта. Не повезло, были штанги, перекладины. Но реализация подвела, опять не забили с игры», — приводит слова Джикии «Чемпионат».

Он отметил, что не слышал кричалок фанатов в адрес главного тренера команды Олега Кононова.

«Спартак» проигрывает и выигрывает вместе. Мы все виноваты, не хотим сваливать вину на кого-то одного», — добавил капитан команды.

«Спартак» на выезде уступил «Тамбову» со счётом 0:2, тем самым потерпев первое поражение в сезоне. При этом московский клуб в первом туре обыграл «Сочи» (1:0), а также сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) во втором туре. Следующим соперником команды Кононова станет московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что Олег Кононов взял на себя вину за поражение «Спартака» в матче РПЛ с «Тамбовом».