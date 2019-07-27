Божович рассказал, чего не хватило «Крыльям Советов» для победы над «Уфой»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение от «Уфы» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Думаю, что в первом тайме игра была равная. «Уфа» создала два хороших момента, которые соперник реализовал. Во втором тайме мы выглядели лучше, имели две-три очень хороших возможности, но не успели забить. Удачи нам немного не хватило», — приводит слова Божовича «Матч ТВ».

«Крылья Советов» на выезде проиграли «Уфе» со счётом 1:2. В следующем туре команда Божовича на своём поле сыграет с московским «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что «Динамо» обыграло «Урал» в третьем туре РПЛ.