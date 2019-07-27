СМИ: В загородном доме футболиста «Арсенала» Эль-Ненни обнаружен труп

В строящемся загородном доме полузащитника «Арсенала» Мохамеда Эль-Ненни в Египте обнаружено тело неизвестного.

Как сообщает портал 24.ae, на строительстве загородного дома футболиста «Арсенала» Эль-Ненни обнаружен труп неизвестного. По информации источника, об этом в полицию сообщил отец игрока. Египетская полиция начала расследование по факту произошедшего.

В прошлом сезоне египетский футболист сыграл восемь матчей за «Арсенал», в которых сделал одну результативную передачу.

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