СМИ: «Барселона» готова продать футболиста команды Коутиньо за €100 млн

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Испанский футбольный клуб «Барселона» готов рассмотреть вариант трансфера полузащитника команды Филиппе Коутиньо за €100 млн.
СМИ: «Барселона» готова продать футболиста команды Коутиньо за €100 млн
  • ©Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает RAC1.

При этом отмечается, что сине-гранатовые ещё не получали предложений по игроку.

Бразильцем интересуется французский ПСЖ. 

Коутиньо перешёл в «Барселону» из английского «Ливерпуля» в 2018 году за €145 млн и сыграл с тех пор за каталонцев в 76 матчах, забил 21 мяч и сделал 11 результативных передач. 

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» ведёт переговоры по трансферу футболиста «Барселоны» Малкома.

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