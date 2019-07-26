СМИ: «Барселона» готова продать футболиста команды Коутиньо за €100 млн

Испанский футбольный клуб «Барселона» готов рассмотреть вариант трансфера полузащитника команды Филиппе Коутиньо за €100 млн.

Об этом сообщает RAC1.

При этом отмечается, что сине-гранатовые ещё не получали предложений по игроку.

Бразильцем интересуется французский ПСЖ.

Коутиньо перешёл в «Барселону» из английского «Ливерпуля» в 2018 году за €145 млн и сыграл с тех пор за каталонцев в 76 матчах, забил 21 мяч и сделал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» ведёт переговоры по трансферу футболиста «Барселоны» Малкома.