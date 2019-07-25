«Ливерпуль» не сумел обыграть «Спортинг» в контрольном матче

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Английский футбольный клуб «Ливерпуль» и португальский «Спортинг» сыграли вничью в контрольном матче.
«Ливерпуль» не сумел обыграть «Спортинг» в контрольном матче
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Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе «Ливерпуля» забили Дивок Ориги и Жоржиньо Вайналдум. За «Спортинг» отличились Бруну Фернандеш и Вендел.

Ранее сообщалось, что футболист «Ливерпуля» Клайн получил травму крестообразной связки.

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