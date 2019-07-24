Панюков назвал основную цель «Урала» на сезон-2019/20

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Нападающий екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Андрей Панюков рассказал о целях команды на сезон-2019/20.
Панюков назвал основную цель «Урала» на сезон-2019/20
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Наша цель — попасть в Лигу Европы. Считаю, «Урал» к этому готов и по составу, и по игре. И у нас есть огромное желание показать такой результат», — приводит слова Панюкова «Советский спорт».

Он отметил, что старт сезона на данный момент складывается удачно, но пока что рано делать какие-либо выводы.

«Мы для этого и работали на сборах. Считаю, взяли свои очки, забили свои голы. Вот сыграем с лидерами — ЦСКА, «Зенитом», тогда и заглянем в турнирную таблицу», — добавил футболист.

По итогам двух туров «Урал» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав шесть очков, и опережает соперников за счёт разницы забитых и пропущенных мячей. В третьем туре екатеринбуржцы сыграют с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что РПЛ определилась с местом проведения матча «Оренбург» — «Зенит».

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