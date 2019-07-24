Легендарный американский сноубордист Уайт может выступить на летних ОИ-2020

Трёхкратный олимпийский чемпион в хафпайпе, прославленный американский сноубордист Шон Уайт заявил, что хочет выступить на летних Олимпийских играх 2020 года в японском Токио.

По словам 32-летнего сноубордиста, которые приводит NBC, он примет участие в чемпионате мира по скейтбордингу и по его итогам примет решение о целесообразности бороться за место в сборной США на Играх-2020.

«Мои выступления на зимних Олимпиадах широко освещались. Но скейтбординг в такой же степени является важным для меня. Я хочу добиться успеха в обеих дисциплинах», — заявил американец.

Уайт является трёхкратным олимпийским чемпионом в хафпайпе, а также 13-кратным победителем зимних X-Games в дисциплинах слоупстайл и суперпайп. В его активе также два первых места на летних X-Games в скейтбординге.

Ранее сообщалось, что хайдайвинг будет показательным видом спорта на ОИ-2020.