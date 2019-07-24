Боксёрский турнир в Москве начнётся с минуты молчания в память о Дадашеве
- @dadashev__m / Instagram
Об этом сообщил промоутер Владимир Хрюнов, слова которого приводит РИА Новости.
Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.
После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался в США.
Ранее сообщалось, что украинский боксёр Александр Усик посвятил стихотворение Дадашеву.