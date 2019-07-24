Ухов не сыграет за сборную России по баскетболу на КМ-2019

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Защитник сборной России Иван Ухов не сыграет за национальную команду на Кубке мира по баскетболу 2019 года в Китае.
Ухов не сыграет за сборную России по баскетболу на КМ-2019
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Ухов, выступающий на клубном уровне за московский ЦСКА, получил травму левой ноги после неудачного приземления в первом финальном матче Единой лиги ВТБ с подмосковными «Химками». По итогам обследования стало ясно, что 23-летнему защитнику потребуется длительное восстановление, которое исключает возможность его участия в Кубке мира.

Мировое первенство по баскетболу будет проводиться с 31 августа по 15 сентября 2019 года в восьми городах Китая. Соперниками сборной России на групповом этапе станут команды из Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

Ранее РФБ заявила, что использовала неправильную формулировку в сообщении про Тимофея Мозгова.

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