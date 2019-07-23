Соболев заявил, что не ждёт вызова в сборную России по футболу раньше зимы
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«Об этом даже и мыслей не может быть. Прошло всего два тура. Да, забил три мяча. Но главное — в дальнейшем показывать качественную игру. Тогда, возможно, главный тренер и позвонит. А сейчас надо работать, стабильно приносить пользу «Крыльям», — приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что точно не ждёт вызова в национальную команду до зимнего перерыва.
«А может быть, даже и до лета. Всё зависит от моей игры. Если продолжу показывать качественный футбол, то, наверное, всё реально. Не два матча, а 10—15. Сейчас рано делать выводы», — добавил 22-летний форвард.
Соболев, выступающий за «Крылья Советов» с 2017 года, стал автором трёх голов в первых двух турах РПЛ.
Ранее Соболев заявил, что ему не нравятся сравнения с Дзюбой.