Юдин может подать в отставку с поста тренера молодёжной сборной России по баскетболу

Главный тренер молодёжной сборной России по баскетболу Антон Юдин не исключил, что подаст в отставку после неудачного выступления команды на чемпионате Европы по баскетболу 2019 года среди игроков до 20 лет в дивизионе B.

«Хочу ли я продолжить работу со сборной? На данный момент мне трудно ответить. На 90% — нет. Подать в отставку — это будет правильно. У меня был второй шанс, я не смог его реализовать. Возможно, кто-то будет на этом посту удачливее меня», — приводит слова Юдина «Спорт-Экспресс».

46-летний специалист возглавил молодёжную сборную России в 2018 году. Под его руководством национальная команда, вылетевшая в дивизион B в 2015 году, дважды заняла четвёртое место и так и не сумела вернуться в элитный дивизион.

Ранее Юдин рассказал о причинах неудачи молодёжной сборной России на Евробаскете-2019.