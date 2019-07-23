Юдин может подать в отставку с поста тренера молодёжной сборной России по баскетболу
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«Хочу ли я продолжить работу со сборной? На данный момент мне трудно ответить. На 90% — нет. Подать в отставку — это будет правильно. У меня был второй шанс, я не смог его реализовать. Возможно, кто-то будет на этом посту удачливее меня», — приводит слова Юдина «Спорт-Экспресс».
46-летний специалист возглавил молодёжную сборную России в 2018 году. Под его руководством национальная команда, вылетевшая в дивизион B в 2015 году, дважды заняла четвёртое место и так и не сумела вернуться в элитный дивизион.
Ранее Юдин рассказал о причинах неудачи молодёжной сборной России на Евробаскете-2019.