Тренер рассказал о причинах неудачи молодёжной сборной России на Евробаскете-2019
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«Я ещё не отсматривал игру за третье место с Бельгией. Не получилось показать агрессию, за счёт которой мы дошли до полуфинала. Очень плохо бросали», — приводит слова Юдина «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что такое выступление также стало результатом недоукомплектования команды.
«Мы в принципе не просили много людей. К сожалению, в этом году мы не смогли никого получить. У кого-то усталость, у кого-то травмы... В общем, у всех были свои причины. Нам нужны были два игрока, потом мы сузили круг до одного, потому что были реальные проблемы в передней линии. Но у меня ни к кому нет претензий, все ребята были достойны места в команде. И своей игрой на групповом этапе, своей работой ребята заставили с собой считаться, сделали так, чтобы про эту сборную говорили», — добавил специалист.
По итогам континентального первенства среди команд дивизиона B российская команда не сумела вернуться в дивизион А, из которого вылетела в 2015 году, проиграв сборной Бельгии в матче за третье место.
Ранее стало известно, что Тимофей Мозгов не сыграет за сборную России по баскетболу на КМ-2019.