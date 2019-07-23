Пятикратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио» вошёл в тренерский штаб команды

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» объявил об изменениях в составе тренерского штаба команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, новыми ассистентами главного тренера Грегга Поповича стали легендарный центровой «Спёрс» Тим Данкан, а также Уилл Харди.

Данкан был выбран «Сан-Антонио» на драфте 1997 года под общим первым номером, и всю карьеру провёл в «Спёрс», в составе которого пять раз стал чемпионом НБА, трижды был признан MVP финала, и дважды — MVP сезона.

Ранее сообщалось, что первый номер драфта НБА-2019 отказался играть за сборную США.