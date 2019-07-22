Легкоатлетка Гатауллина отметила победу на юниорском ЧЕ с пледом вместо флага

Российская легкоатлетка Аксана Гатауллина выиграла чемпионат Европы среди юниоров в секторе прыжков с шестом и отметила победу с розовым пледом в руках.

После победы на юниорском чемпионате Европы в секторе прыжков с шестом Аксана Гатауллина пробежала круг почёта по стадиону с розовым пледом в горошек.

Российские легкоатлеты на международных соревнованиях выступают под нейтральным флагом из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Ранее сообщалось, что легкоатлетка Гатауллина завоевала золото молодёжного ЧЕ в прыжках с шестом.