Легкоатлетка Гатауллина отметила победу на юниорском ЧЕ с пледом вместо флага
- @aksana_gataullina / instagram
После победы на юниорском чемпионате Европы в секторе прыжков с шестом Аксана Гатауллина пробежала круг почёта по стадиону с розовым пледом в горошек.
Российские легкоатлеты на международных соревнованиях выступают под нейтральным флагом из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Ранее сообщалось, что легкоатлетка Гатауллина завоевала золото молодёжного ЧЕ в прыжках с шестом.