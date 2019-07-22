СМИ: Звезда АПЛ намерена совершить каминг-аут

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По информации британской прессы, один из звёздных футболистов Английской премьер-лиги (АПЛ) намерен признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации.
СМИ: Звезда АПЛ намерена совершить каминг-аут
  • ©Paul Chesterton/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Как сообщает The Sun, один из звёздных футболистов АПЛ намерен совершить каминг-аут. По информации источника, клуб игрока опасается возможной негативной реакции общественности и запретил спортсмену делать публичное заявление без согласия руководства.

«Ему очень важно открыться. Клуб выразил футболисту поддержку, однако боится негативной реакции со стороны болельщиков. В идеале они хотели бы, чтобы первым каминг-аут совершил другой игрок, чтобы не оказаться в центре внимания», — сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что футболист «Ливерпуля» Садио Мане пропустит матч с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии.

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