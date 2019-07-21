Червиченко: сложно сказать, изменит ли VAR ситуацию с судейством в РПЛ в лучшую сторону

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Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко высказал мнение, окажет ли введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) влияние на ситуацию с судейством в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Червиченко: сложно сказать, изменит ли VAR ситуацию с судейством в РПЛ в лучшую сторону
  • РИА Новости

«Сложно сказать. Если вспомнить ответный полуфинальный матч Кубка России «Локомотива» с «Ростовом», то там Сергей Лапочкин посмотрел повтор и отменил гол жёлто-синих в самом начале встречи из-за спорного офсайда. Поэтому всё будет зависеть от трактовки. Обидно, что из-за подобных скандалов люди не идут на футбол. Свинство не нравится никому, болельщики не хотят чувствовать себя дураками, а хотят смотреть красивые игры. В настоящий момент судейство — один из самых отталкивающих факторов РПЛ», — заявил Червиченко.

Ранее экс-президент московского клуба заявил, что считает неслучайным большое количество судейских ошибок в пользу «Спартака».

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