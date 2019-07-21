Мамаев: если кто-то ждёт от нас с Кокориным слёз и так далее, то этого не будет

Футболист Павел Мамаев, отбывающий заключение за две потасовки в центре Москвы, высказался о критике относительно поведения на судебном процессе.

«Если кто-то ждёт от нас слёз и так далее, этого всё равно не будет. То, что на судах говорили, что мы смеёмся, ещё что-то. Мы не будем плакать, чтобы вся страна радовалась, что вот попали в эту ситуацию, и здесь мы будем так же, как были на свободе», — приводит слова Мамаева «Вести.ru».

Он отметил, что они с Кокориным постараются внести свой вклад в развитие спорта в колонии, где отбывают наказание.

Кокорин и Мамаев были осуждены за две потасовки в центре Москвы, произошедшие в октябре 2018 года.

Ранее директор колонии рассказал об условиях содержания Кокорина и Мамаева.