Мамаев: если кто-то ждёт от нас с Кокориным слёз и так далее, то этого не будет

Короткая ссылка
Футболист Павел Мамаев, отбывающий заключение за две потасовки в центре Москвы, высказался о критике относительно поведения на судебном процессе.
Мамаев: если кто-то ждёт от нас с Кокориным слёз и так далее, то этого не будет
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Если кто-то ждёт от нас слёз и так далее, этого всё равно не будет. То, что на судах говорили, что мы смеёмся, ещё что-то. Мы не будем плакать, чтобы вся страна радовалась, что вот попали в эту ситуацию, и здесь мы будем так же, как были на свободе», — приводит слова Мамаева «Вести.ru».

Он отметил, что они с Кокориным постараются внести свой вклад в развитие спорта в колонии, где отбывают наказание.

Кокорин и Мамаев были осуждены за две потасовки в центре Москвы, произошедшие в октябре 2018 года.

Ранее директор колонии рассказал об условиях содержания Кокорина и Мамаева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить