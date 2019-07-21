Колобков уверен, что ЧМ по водным видам спорта в Казани пройдёт на высочайшем уровне
- РИА Новости
«Очень рад, что Казань получила право принять такой масштабный спортивный праздник. Проведение в столице Татарстана соревнований по плаванию, прыжкам в воду, хайдайвингу стало уже доброй традицией, поэтому выбор FINA считаю закономерным», — приводит слова Колобкова ТАСС.
Он отметил, что Казань имеет огромный опыт проведения самых крупных соревнований.
«Поэтому не сомневаюсь, что турнир в 2025 году пройдёт на высочайшем уровне. Уверен, что все иностранные делегации и болельщики в очередной раз восхитятся красотой, комфортом города и гостеприимством его жителей, а отечественные спортсмены порадуют высокими результатами», — добавил министр.
Казань в 2015 году уже принимала чемпионат мира по водным видам спорта.
Ранее стало известно, что ЧМ по водным видам спорта 2025 года пройдёт в Казани.