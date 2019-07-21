Колобков уверен, что ЧМ по водным видам спорта в Казани пройдёт на высочайшем уровне

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Международной федерации плавания (FINA) выбрать Казань местом проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года.

«Очень рад, что Казань получила право принять такой масштабный спортивный праздник. Проведение в столице Татарстана соревнований по плаванию, прыжкам в воду, хайдайвингу стало уже доброй традицией, поэтому выбор FINA считаю закономерным», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Он отметил, что Казань имеет огромный опыт проведения самых крупных соревнований.

«Поэтому не сомневаюсь, что турнир в 2025 году пройдёт на высочайшем уровне. Уверен, что все иностранные делегации и болельщики в очередной раз восхитятся красотой, комфортом города и гостеприимством его жителей, а отечественные спортсмены порадуют высокими результатами», — добавил министр.

Казань в 2015 году уже принимала чемпионат мира по водным видам спорта.

Ранее стало известно, что ЧМ по водным видам спорта 2025 года пройдёт в Казани.