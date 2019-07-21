Канчельскис назвал ничью в матче «Ростов» — «Спартак» закономерным результатом

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал результат матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и московским «Спартаком».
Канчельскис назвал ничью в матче «Ростов» — «Спартак» закономерным результатом
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«Игра была интересная, живая, порой казалось, что не было середины поля, но для зрителей это была классная игра: увидели четыре гола, очень интересные атаки были со стороны обеих команд», — цитирует эксперта ТАСС.

Он отметил, что красно-белым в любом случае было неприятно пропускать на последних минутах, но также он обратил внимание на хорошую игру «Спартака» на стандартах. По его мнению, москвичам стоит чаще использовать это.

«Ничья была закономерным результатом», — сказал Канчельскис.

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:2.

Ранее главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что новичок команды Резиуан Мирзов находится в плохой форме.

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