Кафельников официально включён в Зал теннисной славы

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В американском Ньюпорте состоялась церемония введения в Зал теннисной славы двукратного победителя турниров Большого шлема россиянина Евгения Кафельникова.
Кафельников официально включён в Зал теннисной славы
  • Reuters

Как сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), помимо Кафельникова, в Зал славы были включены также Ли На и Мари Пьерс.

Кафельников выступал на профессиональном уровне с 1992 по 2003 год. Он является первым российским теннисистом, выигравшим турнир серии Большого шлема в одиночном разряде. В его активе две победы на самых престижных теннисных турнирах — в 1996 году Кафельников выиграл «Ролан Гаррос», а в 1999-м — Australian Open. Он также является чемпионом Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.

В период с мая по июнь 1999 года Кафельников являлся первой ракеткой мира.

Ранее сообщалось, что на US Open — 2019 будет разыгран рекордный призовой фонд.

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