Кафельников официально включён в Зал теннисной славы
- Reuters
Как сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), помимо Кафельникова, в Зал славы были включены также Ли На и Мари Пьерс.
Кафельников выступал на профессиональном уровне с 1992 по 2003 год. Он является первым российским теннисистом, выигравшим турнир серии Большого шлема в одиночном разряде. В его активе две победы на самых престижных теннисных турнирах — в 1996 году Кафельников выиграл «Ролан Гаррос», а в 1999-м — Australian Open. Он также является чемпионом Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.
В период с мая по июнь 1999 года Кафельников являлся первой ракеткой мира.
Ранее сообщалось, что на US Open — 2019 будет разыгран рекордный призовой фонд.