Пресс-служба «Крыльев Советов» намекнула на новый трансфер клуба
Официальный Twitter-аккаунт «Крыльев Советов» ретвитнул запись журналиста Романа Нагучева о переходе в команду 19-летнего форварда «Порту» Хуана Мендосы.
«Колумбиец Хуан Мендоса из «Порту» завтра перейдёт в «Крылья Советов». Прекрасный выбор! Форвард зажигал два года назад на Future Cup. В Юношеской лиге УЕФА был не так заметен, как Ромарио Баро. Однако это хороший трансфер», — гласит твит Нагучева.
Ранее «Спартак» согласовал трансфер футболиста «Марселя».