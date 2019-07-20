Пресс-служба «Крыльев Советов» намекнула на новый трансфер клуба

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Форвард «Порту» Хуан Хосе Переа Мендоса может продолжить карьеру в клубе Российской премьер-лиги «Крылья Советов».

Официальный Twitter-аккаунт «Крыльев Советов» ретвитнул запись журналиста Романа Нагучева о переходе в команду 19-летнего форварда «Порту» Хуана Мендосы.

«Колумбиец Хуан Мендоса из «Порту» завтра перейдёт в «Крылья Советов». Прекрасный выбор! Форвард зажигал два года назад на Future Cup. В Юношеской лиге УЕФА был не так заметен, как Ромарио Баро. Однако это хороший трансфер», — гласит твит Нагучева.

Ранее «Спартак» согласовал трансфер футболиста «Марселя».

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