В ВФЛА рассказали, сколько заявок от российских атлетов на нейтральный статус передано в IAAF
- РИА Новости
По словам пресс-атташе ВФЛА Натальи Юхаревой, которые передаёт ТАСС, по состоянию на утро 19 июля в организацию поступили от легкоатлетов 330 заявок, 322 из которых уже отправлены в IAAF.
С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF, которое было продлено на заседании совета IAAF 9 июня.
Ранее сообщалось, что AIU получил от WADA около 110 тыс. файлов данных московской лаборатории.