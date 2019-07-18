Ибрагимович сравнил себя с Ferrari

Знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович отозвался об уровне соперников в американской Высшей футбольной лиге (MLS), в которой он выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Я должен быть честен, MLS не сравнима с европейским уровнем. Раньше я играл с футболистами, которые были на моём уровне или близко к нему, что делало игру намного более конкурентной. Здесь Ferrari среди машин Fiat», — приводит слова Ибрагимовича ESPN.

В текущем сезоне MLS 37-летний форвард сыграл 16 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

Ранее Ибрагимович раскритиковал менеджмент «Аякса».