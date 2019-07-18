Ибрагимович сравнил себя с Ferrari
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«Я должен быть честен, MLS не сравнима с европейским уровнем. Раньше я играл с футболистами, которые были на моём уровне или близко к нему, что делало игру намного более конкурентной. Здесь Ferrari среди машин Fiat», — приводит слова Ибрагимовича ESPN.
В текущем сезоне MLS 37-летний форвард сыграл 16 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.
Ранее Ибрагимович раскритиковал менеджмент «Аякса».