Григалава: в 2011 году сборная Грузии по футболу была сильнее России

Защитник тульского «Арсенала» и сборной Грузии по футболу Гия Григалава выразил мнение, что в 2011 году грузинская национальная команда была сильнее российской по подбору игроков.

«На мой взгляд, тогда по подбору игроков сборная Грузии была сильнее российской. Это если сравнивать индивидуальное мастерство и клубы, которые футболисты представляли», — цитирует Григалаву «Советский спорт».

Он также подчеркнул, что ему очень хочется сыграть на Евро-2020, и добавил, что у Грузии есть все шансы на это.

«Если не пройдём основной отбор, будет дополнительный «Финал четырёх» в марте следующего года благодаря тому, что прошлой осенью мы выиграли свою группу в Лиге наций. Настраиваемся очень серьёзно», — сказал Григалава.

Григалава выступает за сборную Грузии с 2011 года. В его активе также один матч за молодёжную команду России.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона Российской премьер-лиги.