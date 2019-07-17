Григалава: в 2011 году сборная Грузии по футболу была сильнее России

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Защитник тульского «Арсенала» и сборной Грузии по футболу Гия Григалава выразил мнение, что в 2011 году грузинская национальная команда была сильнее российской по подбору игроков.
Григалава: в 2011 году сборная Грузии по футболу была сильнее России
  • Reuters

«На мой взгляд, тогда по подбору игроков сборная Грузии была сильнее российской. Это если сравнивать индивидуальное мастерство и клубы, которые футболисты представляли», — цитирует Григалаву «Советский спорт».

Он также подчеркнул, что ему очень хочется сыграть на Евро-2020, и добавил, что у Грузии есть все шансы на это.

«Если не пройдём основной отбор, будет дополнительный «Финал четырёх» в марте следующего года благодаря тому, что прошлой осенью мы выиграли свою группу в Лиге наций. Настраиваемся очень серьёзно», — сказал Григалава.

Григалава выступает за сборную Грузии с 2011 года. В его активе также один матч за молодёжную команду России.

Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона Российской премьер-лиги.

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