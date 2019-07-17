Новичок «Зенита» Сантос: начинаю ощущать себя русским

Бразильский новичок петербургского «Зенита» защитник Дуглас Сантос поделился первыми впечатлениями от жизни в Санкт-Петербурге.

«Я здесь всего неделю, но бросается в глаза, что Петербург отличается от других мест. Думаю, это самый большой город, в котором я когда-либо был», — цитирует игрока «Чемпионат».

Он признался, что был приятно удивлён тёплым приёмом местных жителей и хотел бы ближе познакомиться с историей и культурой страны.

«Все меня приветствуют, даже обнимают. Начинаю ощущать себя русским», — добавил Сантос.

Дуглас Сантос перешёл в «Зенит» из немецкого «Гамбурга», за который он выступал с 2016 года. В прошлом сезоне футболист сыграл 38 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и отдав восемь результативных передач.

Ранее футболист «Зенита» Матиас Краневиттер заявил о желании сменить клуб.