Российский хоккеист Валиев подписал контракт с клубом НХЛ «Калгари»
- @AHLHeat
Как сообщил в своём Twitter агент 24-летнего хоккеиста Дэн Мильштейн, соглашение с «Калгари» рассчитано на один год.
Валиев является воспитанником казанского «Ак Барса». Он был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» на драфте НХЛ 2014 года под общим 68-м номером. В 2017 году он по обмену перешёл в «Монреаль Канадиенс». В общей сложности в активе Валиева 12 матчей в НХЛ.
Ранее сообщалось, что Антон Бурдасов получил предложение из НХЛ.