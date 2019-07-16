Российский хоккеист Валиев подписал контракт с клубом НХЛ «Калгари»

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Российский защитник Ринат Валиев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз».
Российский хоккеист Валиев подписал контракт с клубом НХЛ «Калгари»
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Как сообщил в своём Twitter агент 24-летнего хоккеиста Дэн Мильштейн, соглашение с «Калгари» рассчитано на один год.

Валиев является воспитанником казанского «Ак Барса». Он был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» на драфте НХЛ 2014 года под общим 68-м номером. В 2017 году он по обмену перешёл в «Монреаль Канадиенс». В общей сложности в активе Валиева 12 матчей в НХЛ.

Ранее сообщалось, что Антон Бурдасов получил предложение из НХЛ.

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