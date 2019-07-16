Футболист Соболев о дубле в ворота ЦСКА: ничего особенного

Нападающий самарского клуба «Крылья Советов» Александр Соболев поделился впечатлениями от матча с московским ЦСКА в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Провели матч так, как планировали. Всё получилось. Дело не в моих голах, а в действиях всей команды. В первом эпизоде я принял мяч, развернулся и пробил. Во втором был 11-метровый. Ничего особенного», — приводит слова Соболева «Советский спорт».

Он отметил, что не ему оценивать, какой гол был красивым, а какой нет.

«Любому нападающему просто хочется забивать почаще — вот и всё. К сожалению, у меня пока голов в карьере немного. Поэтому рад, что всё так вышло», — добавил 22-летний форвард.

Соболев стал автором победного для «Крыльев Советов» дубля в ворота ЦСКА в первом туре РПЛ. Он выступает за «Крылья Советов» с декабря 2017 года. Всего в его активе 13 голов в 27 матчах за клуб из Самары.

Ранее Бородюк заявил, что преждевременно говорить о месте Соболева в сборной России по футболу.