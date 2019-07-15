Багаутинов встретится с Жумагуловым на турнире Fight Night Global в Сочи

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Российский боец смешанных единоборств Али Багаутинов свой следующий поединок проведёт с представителем Казахстана Жалгасом Жумагуловым.
Багаутинов встретится с Жумагуловым на турнире Fight Night Global в Сочи
  • © Али Багаутинов
  • РИА Новости

«Бой Багаутинова и Жумагулова возглавит турнир. В настоящий момент ждём подписанные контракты. Также на турнире выступит Вартан Асатрян», — сказал ТАСС глава организации Fight Night Global Камил Гаджиев.

В послужном списке Багаутинова в ММА 19 побед и шесть поражений. Его соперник имеет 12 выигранных боёв при трёх поражениях.

Ранее сообщалось, что Лэдд упустила шанс сразиться за титул чемпионки UFC.

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