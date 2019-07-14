Жиго о своём голе в ворота «Сочи»: соперник ничего не сказал, судья тоже промолчал
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«Если честно, когда был назначен тот угловой, я подумал, что это, видимо, последний шанс для нас забить гол. Это футбол, и порой удача просто необходима для победы», — приводит слова Жиго Sport24.
Он отметил, что не считает свои действия в борьбе за мяч нарушением правил.
«Выпрыгнул, постарался добраться до мяча и пробить. Соперник ничего не сказал после гола, судья тоже промолчал. Уже в замедленном повторе после матча посмотрел эпизод. Но на поле в пылу борьбы этого не замечаешь, ведь там повторов нет», — добавил защитник.
«Спартак» обыграл «Сочи» в первом туре РПЛ благодаря голу Жиго в компенсированное время.
Ранее сообщалось, что Жиго забил мяч в ворота «Сочи», схватив соперника за голову двумя руками.