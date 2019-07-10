Депутат Лебедев обратился в МВД по поводу ситуации с фанатами «Локомотива» в Самаре

Депутат и заместитель председателя Государственной Думы России Игорь Лебедев рассказал, что на минувшем заседании комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками была поднята тема задержания полицией болельщиков московского «Локомотива» на финале Кубка России в Самаре, который проходил 22 мая.

«С моей стороны был поднят вопрос по поводу фанатов «Локомотива», которые обратились ко мне по поводу ситуации, сложившейся на финале Кубка России в Самаре. У ребят отняли все согласованные баннеры, некоторых необоснованно задержали, поэтому не все смогли попасть на стадион», — цитирует депутата Sport24.

По его мнению, многие действия правоохранительных органов были не обоснованы. Он также призвал фанатов железнодорожников направить ему все данные о нарушениях по отношению к ним в Самаре.

«По данной ситуации представители МВД обещали начать проверку после моего официального обращения. Далее через комитет по безопасности я передам все данные в МВД, и в случае выявления нарушений виновные будут наказаны. В этом заключается реальная работа комитета», — сказал Лебедев.

В финале Кубка России «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 1:0.

Ранее гендиректор красно-зелёных Василий Кикнадзе ответил фанатам «Локомотива» по поводу 35 минут молчания в матче за Суперкубок России.